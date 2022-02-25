Бразилиа, , 12:28 — REGNUM Чистая прибыль бразильской компании Vale, одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров железной руды, в прошлом году составила почти 22,5 млрд долларов. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные компании.

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Таким образом, прибыль компании увеличилась на 360% и почти в пять раз превысила показатель 2020 года.

Результат был увеличен благодаря высоким доходам компании в сегменте железной руды в связи с ростом цен на этот металл на международном рынке.