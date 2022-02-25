Киев, 25 февраля 2022, 12:27 — REGNUM По информации агентства Associated Press, около правительственного квартала в Киеве 25 февраля были слышны звуки стрельбы.
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При этом какие-либо подробности произошедшего не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители ряда поврежденных накануне в результате обстрела украинских боевиков домов в регионе переселены в гостиницы Белгорода, поврежденные здания будут восстановлены.