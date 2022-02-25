Барнаул, , 12:25 — REGNUM Барнауле сотрудники МЧС локализовали пожар на территории мебельного комбината. Подробности 25 февраля сообщает ГУ МЧС РФ.

Пожар на промышленной площадке в Барнауле МЧС

Информация о возгорании строительного мусора на площадке комбината поступила в 9:41 (мск). Огонь стремительно распространялся по горючим материалам, произошёл переход огня на расположенное рядом производственное здание. Площадь возгорания 460 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 66 человек, 17 единиц техники.

«Пожар в Барнауле локализован, распространение огня прекращено», — пояснили алтайские спасатели.

Напомним, за минувшие сутки 24 февраля в Алтайском крае ликвидировано пять пожаров, два из них произошли в жилом секторе.

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