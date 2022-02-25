Москва, , 12:25 — REGNUM Туристы раскупили туры с кешбэком, поэтому программа завершается досрочно 1 марта, вместо 12 апреля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сообщил в Ростуризме.

По ее словам, продажи туров по России в рамках акции туристического кешбэка в четыре раза превысили объемы предыдущих этапов. В акции приняли участие 700 тыс. человек. Они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд руб. На карточки «Мир» им вернулось более 2,5 млрд руб.

Самыми популярными датами заездов стали 8 марта и майские праздники. Чаше всего бронировали туры в Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым, Москву, Кавминводы, Калининград, Казань, Карелию и на Байкал.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм в ночь на 1 марта 2021 года досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств.

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