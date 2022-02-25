Сеул, 25 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали восстановление объёма рыболовства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Согласно опубликованным данным, в 2021 году южнокорейские рыбаки выловили 3,82 млн тонн морепродуктов, что на 2,9% больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что увеличения показателя удалось добиться благодаря увеличению запасов рыбы и расширению рыболовных угодий.

Отмечается, что в прошлом году в Южной Корее увеличилось производство продукции аквакультуры, а также увеличилось производство рыбы во внутренних водоемах.

В стоимостном выражении общий объем производства морепродуктов достиг рекордного уровня в 9,27 трлн вон (~$7,7 млрд), что на 4,9% больше, чем в 2020 году.