Белгород, , 12:22 — REGNUM Жители ряда поврежденных накануне в результате обстрела украинских боевиков домов в Белгородской области переселены в гостиницы Белгорода, поврежденные здания будут восстановлены. Об этом 25 февраля заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в обращении к жителям области.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

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«Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах — небольшие повреждения во дворах. Будем помогать восстанавливать дома — ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим», — приводит его слова пресс-служба правительства Белгородской области.

Также Гладков уточнил, что жильцы ряда поврежденных домов были переселены в гостиницы Белгорода и добавил, что в данный момент ведется оценка нанесенного дорожной сети ущерба из-за обстрелов ВСУ, после чего планируется запросить помощь на ее ремонт из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из БМП населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР)

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