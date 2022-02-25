Чебоксары, 25 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии менее чем через год работы покинул пост главы ГКЧС Олег Яковлев. Соответствующий указ подписал 25 февраля глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Олег Яковлев работал председателем Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям со 2 апреля 2021 года. Он покинул должность 25 февраля 2022 года «по собственной инициативе», говорится в документе.

Другим решением глава Чувашии возложил временное исполнение обязанностей главы ГКЧС на Сергея Павлова, который работает заместителем председателя — заведующим сектором территориальной обороны и мобилизационной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГКЧС Чувашии восемь лет возглавлял Вениамин Петров, который сложил полномочия в феврале 2021 года из-за «достижения предельного возраста пребывания на государственной службе».