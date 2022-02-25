Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Бывшая участница музыкальной группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о планах выйти замуж. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 25 февраля.

Алиса Вокс Скриншот YouTube

По словам певицы, она уже продолжительное время занимается подготовкой свадьбы, которая должна состояться в 2022 году. Однако Вокс также отметила, что для вступления в брак её избраннику нужно оформить развод с нынешней супругой.

Напомним, что Алиса Вокс прославилась благодаря роли солистки в музыкальной группе «Ленинград». С 2016 года исполнительница занимается сольной деятельностью.

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