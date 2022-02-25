Москва, , 12:20 — REGNUM В ДНР озабочены условиями работы малого и среднего бизнеса. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас очень беспокоит, чтобы предприятия работали, работал малый и средний бизнес. Поэтому уже разработан целый комплекс мероприятий, который позволит остановившимся предприятиям или простаивающим запуститься и развиваться, сохраняя и преувеличивая рабочие места», — заявил Пушилин.

Для этого по всей территории Донецкой Народной Республики и по присоединившимся городам районам будут применятся соответствующие условия, подчеркнул он.

«Начиная от снижения или полной отмены налоговых начислений, — индивидуально будут применяться условия, — ну и заканчивая непосредственно льготным кредитованием по льготной процентной ставке», — пояснил глава ДНР.

«Также будет работать фонд поддержки промышленности, который мы пополняем… в этот комплекс войдут ещё ряд направлений, которые смогут нашим малым и средним предприятиям осуществить быстрый старт», — указал он.

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