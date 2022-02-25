Ярославль, 25 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Ярославской области медиков скорой помощи обязали делать больным экспресс-тесты на COVID-19. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по здравоохранению рассказал директор регионального депздрава Сергей Луганский.

Гбкузяоцгб.рф Сергей Луганский

Прозвучало заявление во время обсуждения темы развозки больных с инфарктами и инсультами.

«Меня больше всего волнует маршрутизация. Вы знаете, Борисоглеб, Переславль. Когда привозит «Скорая» молодого мужчину, к нему 2−3 часа никто не подходит, потому что ждем, что надо ехать в Углич. В итоге, пока везем, человек умирает. Я уже говорила, свозим в Борисоглеб, потом из Борисоглеба в Углич. Из Углича повезем в Рыбинск на КТ, там вместе с ковидными сделали КТ, вернули, потом поехали в Ярославль. Диву даешься, как больной остается жив. Давайте эту ситуацию исправлять. Мы пока спасали от ковида, мы столько людей потеряли с инфарктами-инсультами. И обидно, когда мужчины 50−60 лет. Им бы жить и жить, а мы их хороним. И пожалуйста измените маршрутизацию. Ну не готова эта больница в Угличе. Когда парализованные люди и один туалет в конце коридора. Ну, наверное, надо это в областной больнице нам расширять», — обратилась к Сергею Луганскому депутат Ольга Секачева.

В ответ чиновник пояснил, что сложности с маршрутизацией связаны с ковидом.

«По маршрутизации ковид сделал свое дело. Даже если у человека есть сердечно-сосудистая катастрофа, и у него на этом фоне еще и ковид, он не может поехать в региональный сосудистый центр. Он все равно поедет в госпиталь. Эти моменты сказываются. Согласен, что 3−4 учреждения не должна «Скорая» объезжать. Мы с прошлого четверга обязали наши «Скорые» делать экспресс-тест на ковид. Он приравнен сегодня к ПЦР-тесту. И сотрудники «Скорой помощи» сразу говорят: становится легче работать», — рассказал директор депздрава.

Также Сергей Луганский уточнил, что задача на 2022 год — увеличить количество коек в региональном центре, а также модернизировать первичные сосудистые центры в Угличе и Ярославле.