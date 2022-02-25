Верхняя Пышма, Свердловская область, 25 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Верхней Пышме и Среднеуральске Свердловской области массово проверяют документы у мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Верхнепышминский».

Мигранты

Мероприятие призвано выявить и пресечь каналы незаконной миграции. Сотрудники полиции проверили документы у 86 иностранцев и выявили шесть нарушений закона. На мигрантов составили административные протоколы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге группа подростков-мигрантов жестоко избила известного педагога и ее дочь. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор Свердловской области поручил разобраться в ситуации. После этого на Сортировке Екатеринбурга у мигрантов начали массово проверять документы.