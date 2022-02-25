Самара, 25 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР работают в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

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Сообщается, что в пунктах принимают предметы первой необходимости, продукты, средства личной гигиены, посуду, книги, игрушки и канцелярские товары. Можно приносить детские смеси, бутилированную воду, постельные принадлежности и полотенца.

«Все должно быть новым, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и действительным сроком годности», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что гуманитарную помощь принимают в г. Самаре по ул. Революционной, 17 и по ул. Дзержинского, д.31 (вход со двора).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти прибыл поезд с 266 беженцами из Донбасса.