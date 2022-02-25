25 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Повышение цен на 30% ещё аукнется DNS — обзор комментариев в соцсетях.

Светлана Шаповалова, , 12:36 — REGNUM Известие о том, что российская сеть магазинов электроники DNS подняла цены на 30%, спровоцировало широкий общественный резонанс. Неимоверно много людей вспомнили известную поговорку: «Кому война — а кому и мать родна». Также народ хочет знать: «Куда смотрит ФАС»? И есть ли толк от данной организации в тяжёлый для страны период?

Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности (фрагмент). 1854

«Ну если ажиотаж, так продавайте, как продавали… зачем цены повышать?» — спрашивает Максим в телеграм-чате ИА REGNUM.

«И мы, потребители, им в этом помогаем! А потом удивляемся, что мы беднеем, а они богатеют. И начинаем винить власть, соседа, инопланетян», — рассуждает Светлана.

«Уже проходили это в 2014 г., понабрали по 5−6 экземпляров товаров. потом были объявления: продам тв, холодильник, новый в упаковке», — напоминает Николай.

«Основной принцип — что бы ни случилось, поднимай цены!» — поддерживает Лариса.

«И куда смотрит ФАС?» — спрашивает Наталья.

«Ну ФАС возбудила дело в отношении ПАО «МТС» из-за необоснованного повышения стоимости услуг. И сколько возбуждали ранее. А толку ноль. Создаётся впечатление, что ФАС — бесполезная организация, сидящая на гособеспечении», — напоминает «Инопланетянин».

«Не все измеряется телефонами и тряпками. Есть более важные вещи в этой жизни», — считает Ольга.

«Самое глупое сейчас, это скупать технику. Особенно гаджеты», — отмечает Иван Киселёв.

«Китайские заводы производят технику по американским технологиям, этого достаточно, чтобы китайская техника не реализовывалась на нашей территории», — отмечает житель Забайкалья.

«Бегите уже со всех ног и покупайте пятый телевизор, не достанется же», — смеётся Сергей Калинкин.

«Береги себя, дорогой коммерсант, береги свои трудовые накопления! Успехов тебе в бизнесе!» — иронизирует В.Е.

Виктор Дени. Капитал

«Доллар на 12%-15% вырос, а цены на 30%», — напомнил Денис.

«Это и есть капитализм — спекуляция!» — считает житель Алтайского края.

«Че за бред? Как ажиотаж влияет на цену? Чисто суетология», — считает Мизаил Фролов.

«Ну вот — испугали ежа голой задницей! Ничего, картошку пойдем сажать и не пропадем», — смеется житель Калужской области.

«Что-то я не заметила очередей в данном магазине, и вообще никаких очередей не увидела. Паникёров и саботажников к ногтю», — предлагает Юлия Аверина.

Как сообщало ИА REGNUM, о повышении цен в DNS 24 февраля сообщил директор сети Дмитрий Алексеев в социальных сетях. По его словам, на фоне ажиотажного спроса даже появились сбои в работе сайта, а продажи выросли почти в два раза.

Читайте также: Крупная российская сеть электроники подняла цены на товары до 30%