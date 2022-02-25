Пенза, , 12:19 — REGNUM Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается 26 февраля в Пензенской области. По данным синоптиков, также возможны осадки в виде снега и дождя.

Туман

В ночь на субботу, 26 февраля, прогнозируется переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром вероятен туман, гололедица. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха составит —3…—8 °C, днем потеплеет до —1…+4 градусов.

В воскресенье, 27 февраля, осадки сохранятся. Температура воздуха существенно не изменится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 24 февраля и утром 25 февраля в Оренбурге наблюдался плотный туман. Произошла задержка авиарейсов из Казани, Екатеринбурга, Москвы и Худжанда (Таджикистан).

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