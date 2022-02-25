Москва, , 12:10 — REGNUM В Москве на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена остановилось движение поездов, сообщает 25 февраля пресс-служба департамента транспорта столицы.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причина остановки движения — оказавшийся на путях человек.

«На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции «Селигерская» до «Петровско-Разумовской» из-за человека на пути», — рассказали в департаменте.

Уточняется, что в обратном направлении движение сохраняется, однако поезда следуют с увеличенными интервалами.