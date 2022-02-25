Калуга, 25 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша лично убедился, что в регионе все готово для приёма жителей ДНР и ЛНР. Об этом руководитель области сообщил в социальных сетях.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Калужский санаторий «Звездный»

«Один из пунктов временного размещения — в санатории «Звездный». Это отдельный корпус, который сможет принять 100 человек. Номера уютные. Столовая — в минуте ходьбы от корпуса. Повара готовы встретить жителей Донбасса: меню продумано, в зале полный порядок. «Звездный» гордится своим медпунктом — такой не в каждом санатории есть, так что медпомощь нашим гостям при необходимости будет обеспечена. На постоянном дежурстве будут психолог, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Кстати, жители Калужской области продолжат отдыхать в санатории. Сейчас в «Звездном» более 70 человек укрепляют здоровье», — от метил Владислав Шапша .

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области жителей ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших свои дома, готовы принять в пяти пунктах временного размещения. При необходимости их число будет увеличено.