Стокгольм, , 12:21 — REGNUM В настоящее время правая оппозиция в Швеции призывает правительство «Социал-демократов» немедленно начать работу по возможной отправке оборонительного оружия на Украину. Однако министр обороны страны Петер Хультквист стремления «Умеренных» и других правых партий не совсем разделяет. Об этом стало понятно после его прихода в студию телеканала SVT.

Петер Хультквист Government.se

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Когда министр обороны Хультквист был в студии, он отказался дать прямой ответ на данную тему.

«Существует длинный перечень вещей, которые Украина хочет получить, и он разослан во многие страны. Разные страны в этом случае могут предоставить разные вещи. Мы со своей стороны поддерживаем ВСУ уже в течение последних восьми лет», — ограничился комментарием министр.

Однако он тут же добавил, что его ведомство разрабатывает «пакеты помощи» Украине.

«Сейчас мы эти пакеты готовим, и я обязуюсь обнародовать по ним решение в ближайшее время», — заявил Хультквист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.