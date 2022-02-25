Москва, , 12:09 — REGNUM Если Банк России решится на повышение ключевой ставки до 14−15%, то это не будет критическим ударом по экономике РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы некоторых российских финансистов.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Экономика РФ обладает 630 миллиардами долларов золотовалютных резервов. Это почти 50 трлн рублей. Это два федеральных годовых бюджета. Мы на эти бюджеты можем при всех санкциях года три-четыре жить в той ситуации, в которой находимся сейчас. С нашими резервами, с нашим профицитом, с нашим неприлично низким государственным долгом это вообще не проблема, — сказал Остапкович. — Конечно, какой-то хаос будет, какая-то неразбериха на первом этапе может произойти. Но какого-то критического удара я не ожидаю. Да, деньги будут дорогие. Раз деньги дорогие, то значит, будет увеличение инфляции, потому что импорт станет дороже. Будет увеличение инфляции — это удар по инвестиционному, а стало быть, по потребительскому спросу. Значит, у людей не будут расти реальные располагаемые доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, может ли Банк России решиться на серьезное повышение ключевой ставки.

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