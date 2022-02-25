Стокгольм, 25 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Несколько часов назад в Стокгольме состоялась пресс-конференция, созванная премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Об этом 25 февраля сообщает телеканал SVT.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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По мнению журналистов, Андерссон появилась перед прессой «заметно подавленной».

Премьер-министр Швеции заверила СМИ и граждан страны, что пакет санкций после саммита с лидерами ЕС согласован.

Андерссон также отметила, что лидеры ЕС связались с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился на момент вечернего разговора в Киеве и вышел на связь «из подвала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.