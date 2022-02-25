Стокгольм, , 12:17 — REGNUM 25 февраля генеральный директор Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотта Петри Горницка обвинила Россию в «агрессии» против Украины. Она также призвала жителей северной страны готовится к тому, что это напрямую затронет их личную безопасность. Об этом она предупредила в эфире телеканала SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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«Мы готовимся к последствиям… Например, в Швецию могут приехать беженцы, и мы должны к этому подготовиться», — заявила чиновник.

Более того, по ее словам, жители Швеции должны быть готовы к кибер-угрозам.

«Швеция — это страна цифровых технологий. Поэтому зарядите свои мобильные телефоны и не забудьте сменить на них пароли», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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