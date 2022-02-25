Стокгольм, , 12:10 — REGNUM Миграционным агентством Швеции принято решение прекратить депортацию граждан Украины, которые находятся на территории северной страны нелегально. Об этом 25 февраля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Как заявил в интервью журналистам генеральный директор агентства Микаэль Риббенвик, его служба готовится к любому развитию событий.

«Решающее значение для миграционных потоков будет иметь то, насколько далеко зайдет Россия», — заявил Риббенвик.

По его словам, говорить о том, что поток беженцев в Швецию увеличится, говорить пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.