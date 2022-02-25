Ташкент, , 12:03 — REGNUM Посольство Ташкенте в Киеве рекомендовало студентам из Узбекистана, обучающимся на Украине, перейти на дистанционное обучение на Родине. Об этом 25 февраля сообщает Подробно.уз.

Студенты (сс) Narek75

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Подчеркивается, что украинские вузы не будут отчислять студентов из-за сложившейся ситуации.

В посольстве отметили, что сейчас в дипредставительство поступают многочисленные обращения студентов-граждан Узбекистана по вопросу сохранения их учебы в вузах Украины в случае временного выезда в Узбекистан.

«Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем высшим учебным заведениям Украины ввести дистанционное обучение и воздержаться от исключения студентов по любым причинам, кроме тех случаев, когда учащиеся выражают желание покинуть учебу самостоятельно», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.