Лос-Анджелес, США, 25 февраля 2022, 12:25 — REGNUM Американские рэп-исполнители Polo G (Таурус Тремани Бартлетт) и Lil Baby (Доминик Джонс) дополнили совместную песню Don't Play видеоклипом. Премьера работы состоялась на YouTube-канале Polo G 25 февраля.
В опубликованном ролике артисты устраивают масштабный заезд на спортивных автомобилях. Съёмки клипа проходили в Лос-Анджелесе (США).
Напомним, что 3 декабря 2021 года Polo G выпустил новый альбом Hall Of Fame 2.0. Одним из гостей пластинки выступил Lil Baby.
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