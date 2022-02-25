Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Американские рэп-исполнители Polo G (Таурус Тремани Бартлетт) и Lil Baby (Доминик Джонс) дополнили совместную песню Don't Play видеоклипом. Премьера работы состоялась на YouTube-канале Polo G 25 февраля.

Polo G Скриншот YouTube

В опубликованном ролике артисты устраивают масштабный заезд на спортивных автомобилях. Съёмки клипа проходили в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что 3 декабря 2021 года Polo G выпустил новый альбом Hall Of Fame 2.0. Одним из гостей пластинки выступил Lil Baby.

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