Джакарта, 25 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате землетрясения на западе Суматры, сообщает CNN Indonesia.

Martin Luff Землетрясение

«Да, есть погибшие. Трое из округа Пасаман. Остальные трое погибли в округе Западный Пасаман», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Среди погибших были двое детей и одна женщина.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии призвало российских граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб и местных властей.