Москва, , 12:02 — REGNUM Банк России вполне может пойти на повышение ключевой ставки до 14%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы ряда российских экспертов, которые не исключают повышения ставки до 15%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Такой сценарий мне представляется реалистичным, — сказал Остапкович. — Но пока нет ясности во всем этом санкционном давлении. Рассматривают отключение от SWIFT, ограничения для банковской системы. Но это все ерунда, потому что все наши крупные банки имеют массу «дочек» в каких-нибудь люксембургах и лихтенштейнах. И проведут они все платежи. И пока нет полной ясности, ЦБ РФ не будет спешить с решением по повышению ключевой ставки. Но в принципе вероятность роста ставки есть. Однако я оцениваю возможность роста ключевой ставки на уровне где-то до 13% или, может быть, 14%. Насчет 15% я не уверен. И, кроме того, это не будет одномоментным повышением, которое может стать паническим ударом для населения и для экономики».

Напомним, как сообщалось ранее, ряд российских экспертов не исключают повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17%.