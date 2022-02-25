Канберра, 25 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Власти австралийского штата Квинсленда призывают автомобилистов не пользоваться автомагистралям, пострадавшим от наводнения, поскольку службы экстренной помощи региона продолжают спасать людей, оказавшихся в затруднительном положения. Об этом 25 февраля сообщил телеканал Nine News.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Отмечается, что пожарные и аварийные службы Квинсленда за последние 24 часа приняли участие в более чем 30 спасательных операциях.

«Это серьезное событие. Опасное для жизни событие!» — заявил глава спасательной службы Квинсленда Марк Рош на пресс-конференции.

В местном отделении полиции Квинсленда также отметили, что разочарованы поведением граждан, которые без необходимости занимают шоссе и дороги своими автомобилями, мешая проезду скорых и спасателей.