Москва, , 12:01 — REGNUM Алкоголь на корпоративах запрещают руководители в каждой третьей российской компании (29%). Ещё 3% работодателей считают, что надо ввести «сухой закон», свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Нет алкоголю!

Примечательно, что мужчины — сотрудники компаний — говорят о необходимости отказа от алкоголя на корпоративах в два раза чаще женщин. Большинство работников полагают, что вопросы с алкоголем каждый должен решать сам.

При этом в 68% российских компаний на корпоративах допускаются алкогольные напитки: 22% работодателей разрешают употреблять только лёгкое спиртное, 46% — крепкие напитки.

Опрос проведён 10—22 февраля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 1195 населённых пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, употребляют алкогольные напитки периодически или хотя бы иногда 69% жителей России. Не употребляют алкоголь 31%.

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