Тюмень, , 12:00 — REGNUM В Тюменской области в связи с событиями на Украине усилена антитеррористическая защищённость мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Боец подразделения антитеррора ВС России Минобороны.рф

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«Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача — обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, глава региона поручил продолжить работу по сбору гуманитарной и финансовой помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Пункты сбора помощи работают во всех муниципалитетах региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области антитеррористические меры усилены в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты и на объектах жизнеобеспечения.

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