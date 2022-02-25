Горно-Алтайск, , 11:57 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки в ковидные стационары госпитализировали 44 пациента. Выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Майминском районе, где зарегистрировано 81 и 44 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Канского, Улаганского, Уст-Коксинского и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 31 275.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 83, за весь период — 25 390», — добавили в оперштабе.