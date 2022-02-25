Казань, , 11:59 — REGNUM В столице Татарии 25 февраля в 10:40 (мск) произошло аварийное отключение водоснабжения. По данным ГУ МЧС России по РТ, без воды остались более 5,6 тыс. человек.

Кран без воды Meditations

Авария случилась на водопроводе по улице Чистопольская. До ее устранения временно прекращена подача холодной воды. В зону отключения попали 13 многоквартирных жилых дома с населением 5616 человек, в том числе 1735 детей, а также один детский сад.

Восстановительные работы планируют завершить в 17:00 (мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в городе Набережные Челны произошло аварийное отключение теплоснабжения в результате трещины на теплопроводе.

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