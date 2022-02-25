Казань, 25 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В столице Татарии 25 февраля в 10:40 (мск) произошло аварийное отключение водоснабжения. По данным ГУ МЧС России по РТ, без воды остались более 5,6 тыс. человек.

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Авария случилась на водопроводе по улице Чистопольская. До ее устранения временно прекращена подача холодной воды. В зону отключения попали 13 многоквартирных жилых дома с населением 5616 человек, в том числе 1735 детей, а также один детский сад.

Восстановительные работы планируют завершить в 17:00 (мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в городе Набережные Челны произошло аварийное отключение теплоснабжения в результате трещины на теплопроводе.

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