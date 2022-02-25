Киев, 25 февраля 2022, 11:56 — REGNUM На Украине наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках. Об этом 25 февраля заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Подоляк заявил, что в настоящее время закрыты все украинские порты, а также воздушное пространство этой страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Читайте также: Порты и небо Украины закрыты — советник офиса Зеленского