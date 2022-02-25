Чебоксары, , 11:56 — REGNUM В Чувашии проведут «полноценный вопрос» о необходимости перевода времени, после чего «ещё раз вернёмся к этой теме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 февраля на пресс-конференции глава Чувашии Олег Николаев.

Время и разные часовые пояса Наталия Николаева © ИА REGNUM

Руководитель республики напомнил, что после парламентских слушаний правительству Чувашии было рекомендовано провести опрос жителей о необходимости перевода времени (на час вперёд).

«Было рекомендовано провести полноценный опрос, соответствующим образом организованный и который имеет определённую репрезентативность. Естественно, это справедливо. Деньги выделены, будет проведён опрос. По итогам, наверное, ещё раз вернёмся к этой теме», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии отметил, что ранее проводились опросы в интернете и среди организаций, но они являлись неформальными, а в целом мнения разделялись примерно поровну:

«Очевидно, когда примерно такая пропорция, я бы не принимал решение о переводе. При этом процедура непростая, это не глава решение принимает, не Государственный совет. Это мы должны выйти с законодательной инициативой в адрес Государственной думы. Федеральным законом принимается решение о переводе в тот или иной часовой пояс. Дальше решение принимает Совет федерации, [и документ идёт] на подпись президенту.

Олег Николаев также напомнил, что речь идёт о предложении перевести время на один час вперёд, что соответствует биологическим ритмам:

«Помню, в детстве у нас ровно так и было, время было на час больше, чем Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проведут опрос среди населения и бизнес-сообщества для «определения мнения» о необходимости перевода времени в республике. Для определения компании, которая проведёт опрос, объявлен конкурс. Начальная цена контракта составляет 450 тыс. рублей.

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