В Чувашии вернутся к вопросу о переводе времени после опроса – глава
Чебоксары, 25 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Чувашии проведут «полноценный вопрос» о необходимости перевода времени, после чего «ещё раз вернёмся к этой теме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 февраля на пресс-конференции глава Чувашии Олег Николаев.
Руководитель республики напомнил, что после парламентских слушаний правительству Чувашии было рекомендовано провести опрос жителей о необходимости перевода времени (на час вперёд).
Глава Чувашии отметил, что ранее проводились опросы в интернете и среди организаций, но они являлись неформальными, а в целом мнения разделялись примерно поровну:
Олег Николаев также напомнил, что речь идёт о предложении перевести время на один час вперёд, что соответствует биологическим ритмам:
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проведут опрос среди населения и бизнес-сообщества для «определения мнения» о необходимости перевода времени в республике. Для определения компании, которая проведёт опрос, объявлен конкурс. Начальная цена контракта составляет 450 тыс. рублей.