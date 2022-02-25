Ташкент, , 11:55 — REGNUM Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с председателем делегации Европейского парламента по связям с Афганистаном Петрасом Аустревичюсом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и Европарламентом в афганском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с удовлетворением подчеркнуты продуктивные итоги консультативной встречи 23 февраля 2022 года в Ташкенте специальных посланников и представителей ЕС и стран Туркестана по Афганистану.

«Высокопоставленный дипломат отметил весомую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане», — сообщил МИД Узбекистана.

Подчеркивается, что европейская сторона проинформирована об усилиях Узбекистана по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу, и по экономическому содействию Афганистану.