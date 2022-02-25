Москва, , 11:53 — REGNUM Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для британских самолётов, включая транзит. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе Росавиации.

Самолет albert22278

Уточняется, что ограничение на использование воздушного пространства РФ для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, введено с 11:00 25 февраля. Оно также распространяется и на транзитные полеты через воздушное пространство РФ.

«Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании», — добавили в Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Великобритания объявила о введении санкций против ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот» из-за российской операции на Украине. Управление гражданской авиации Соединённого Королевства приостановило лицензию на совершение в страну полётов «Аэрофлота». Российская компания отменила рейс Москва — Лондон на 25 февраля.

При этом, по данным Росавиации, 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, ещё два рейса планируются по маршруту Лондон — Москва.

В Росавиации заявили, что российская сторона вправе применить зеркальные меры после отказа Великобритании принимать самолёты «Аэрофлота». Также авиационным властям Соединённого Королевства было направлено уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении.