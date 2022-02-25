Краснодар, , 11:53 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки в больницы доставлены 539 пациентов с заражением коронавирусом, данные 25 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 24 февраля, сообщалось о 463 госпитализированных жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За сутки в регионе выявлено 1629 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 102 детей. Накануне, 24 февраля, сообщалось о 3 395 новых заразившихся.

«В Краснодаре диагноз подтвердили у 930 человек. В Туапсинском районе заболели 100 жителей, в Кореновском — 96, в Армавире — 78, в Анапе — 72. В Крымском муниципалитете выявили 51 случай COVID-19, в Кавказском — 40, в Ленинградском и Новокубанском — по 30», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено218 691 случай заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 3848. Выздоровевшими признаны 173 056 жителей, умерли 10 358 пациентов с COVID-19.

Амбулаторно лечение продолжают 38 617 жителей, в коронавирусных стационарах находятся 5 633 человека, в том числе 2 970 — с подтвержденным COVID-19. В тяжёлом состоянии и на ИВЛ и ЭКМО находятся 107 человек.