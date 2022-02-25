Волжский, Волгоградская область, , 11:54 — REGNUM Двух жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в интернет-мошенничествах, задержали сотрудники уголовного розыска Волгоградской области. Злоумышленники «продали» в Сети несуществующий товар, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе УМВД региона.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

С заявлением в полицию обратился житель Волжского — в начале января 2022 года он нашёл на одном из популярных сайтов объявление о продаже аудиоаппаратуры. Мужчина перечислил на банковскую карту продавцу 163 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

Оперативники установили лиц, причастных к преступлению — ими оказались 19-летний и ранее судимый за мошенничество 34-летний жители Ростова-на-Дону. В ходе обысков у них дома изъято более 100 сим-карт сотовых операторов и пять мобильных телефонов.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленники доставлены в Волжский, им предъявлены обвинения. Один из фигурантов заключён под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие предполагает, что злоумышленники причастные ещё как минимум к четырём аналогичным преступлениям, совершённым в отношении жителей разных регионов России.