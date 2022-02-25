Нарьян-Мар, , 11:49 — REGNUM За последние сутки в Ненецком автономном округе коронавирус выявили у 72 человек, 12 из них — дети, сообщает окружная администрация.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 в регионе находятся 732 человека. Из них стационарное лечение получает 37 человек, амбулаторное — 695», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 123 460 человек.