Ярославль, 25 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки было выявлено 1674 новых случая заражением COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В целом ситуация с COVID-19 в регионе продолжает оставаться стабильной, при этом цифра заражений постепенно начинает снижаться — неделю назад 18 февраля показатель составлял 1740 заражений за сутки.

Также за сутки госпитализировали 107 человек, 774 выздоровело и ещё 17 скончалось.