Москва, , 11:49 — REGNUM В ДНР продолжает поступать гуманитарная помощь. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Гуманитарная помощь поступает больше в пункты временного размещения из разных регионов РФ. В частном порядке гуманитарная помощь тоже поступает — всё самое необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая средствами гигиены и прочим сопутствующим», — заявил Пушилин.

При этом в настоящее время идёт разработка плана социального жизнеобеспечения на освобождённых территориях Донбасса.

«Министерство труда и социальной политики просчитывает необходимый объём денежных средств, которые необходимо зарезервировать для того, чтобы мы практически с первого дня могли на себя взять в полной мере ответственность на выплату пенсий и социальный пособий», — указал он.