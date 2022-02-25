Сеул, , 11:48 — REGNUM В Южной Корее предпримут вторую попытку запуска ракеты-носителя собственного производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки страны.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, запуск ракеты «Нури» состоится 15 июня. Отмечается, что запуск будет произведен на месяц позже, чем планировалось ранее, поскольку требуется больше времени для устранения технических сбоев, связанных с выводом на орбиту.

Известно, что запуск состоится примерно через восемь месяцев после того, как первая попытка закончилась неудачей.

«На выполнение всех технических доработок, а также на сборку первой, второй и третьей ступеней летной модели и установку спутника требуется около месяца», — пояснили в министерстве.

Напомним, что в октябре 2021 года Южная Корея запустила свою первую космическую ракету, которая успешно поднялась на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту искусственный спутник из-за сбоев в работе третей ступени.

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