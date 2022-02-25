Сеул, 25 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Южной Корее предпримут вторую попытку запуска ракеты-носителя собственного производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По их словам, запуск ракеты «Нури» состоится 15 июня. Отмечается, что запуск будет произведен на месяц позже, чем планировалось ранее, поскольку требуется больше времени для устранения технических сбоев, связанных с выводом на орбиту.

Известно, что запуск состоится примерно через восемь месяцев после того, как первая попытка закончилась неудачей.

«На выполнение всех технических доработок, а также на сборку первой, второй и третьей ступеней летной модели и установку спутника требуется около месяца», — пояснили в министерстве.

Напомним, что в октябре 2021 года Южная Корея запустила свою первую космическую ракету, которая успешно поднялась на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту искусственный спутник из-за сбоев в работе третей ступени.

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