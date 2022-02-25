Уфа, 25 февраля 2022, 12:19 — REGNUM 15 фирм с признаками нелегальной финансовой деятельности выявили в прошлом году в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба национальный банк по Башкирии Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Сообщается, что среди этих фирм выявили 14 черных кредиторов (исключенные из официальных реестров регулятора, но продолжающие работать ломбарды и микрофинансовые компании) и одну финансовую пирамиду.
«Организация с признаками финансовой пирамиды — ООО «Кристалл» — фактически комиссионный магазин, руководители которого для увеличения прибыли повесили на дверь табличку «Ломбард», а также принимали вклады населения, обещая высокий процент», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по региону Банка России Наиля Габидуллина.
Все фирмы, которые были выявлены в 2021 году, включены в реестр организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банка России. На сегодняшний день в нем 30 компаний, зарегистрированных в Башкирии. А всего в списке свыше четырех тысяч фирм (некоторые из которых работают сразу в нескольких регионах России) и интернет-проектов, не имеющих территориальной привязки.