Красногорск, , 11:48 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 25 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 846 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 439 случаев меньше аналогичного показателя 24 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2 285 человек, а днём ранее — у 1 920 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 123 460 новых случаев заражения коронавирусом.

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