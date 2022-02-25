Душанбе, , 11:47 — REGNUM Постановлением правительства Таджикистана от 24 февраля Баротали Хамидзода освобождён от должности заместителя министра внутренних дел и назначен начальником УМВД по городу Душанбе. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в МВД Таджикистана.

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хамидзода служебную деятельность начинал в качестве инспектора дорожного движения ГАИ, был командиром отделения ДПС ОГАИ, начальником отделения технадзора ОГАИ, командиром отдельного батальона ДПС ОГАИ.

Также, президент Таджикистана назначил Шарифа Назарзода начальником управления МВД в ГБАО (горный Бадахшан).

Журналисты издания отмечают, что Назарзода начинал служебную деятельность в качестве инспектора дорожного движения ГАИ, был командиром отделения ДПС ОГАИ, начальником отделения технадзора ОГАИ, командиром отдельного батальона ДПС ОГАИ.

«В ходе встречи с новоназначенными кадрами глава государства напомнил о ситуации в регионе и мире, необходимости обеспечения правопорядка, борьбы против всякого рода нарушений закона, предотвращения незаконного оборота наркотиков, оружия и других транснациональных преступлений», — отметил источник.