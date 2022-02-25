Тбилиси, 25 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Грузия не присоединится к санкциям против России из-за спецоперации на Украине, так как это не в интересах граждан страны. Об этом сообщил журналистам 25 февраля премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

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«Грузия не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях. Поскольку, повторюсь, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению», — сказал глава премьер-министр.

Он подчеркнул, что правительство будет действовать исходя только из интересов Грузии.

Напомним, объём товарооборота между Россией и Грузией в 2021 году составил $1,6 млрд. Россия находится на втором месте среди наиболее крупных торговых партнеров Грузии. На российские рынки поступает подавляющее количество грузинского вина, а также овощей и фруктов.