Донецк, , 11:45 — REGNUM В Донецке 25 февраля специализированный дом ребенка получил повреждения в ходе обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецке повреждения получил городской специализированный дом ребенка по адресу улица Засядько, 10, на территории учреждения зафиксирована воронка», — сообщило представительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой Народной Республики погибли двое учителей.

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