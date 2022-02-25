Донецк, 25 февраля 2022, 11:45 — REGNUM В Донецке 25 февраля специализированный дом ребенка получил повреждения в ходе обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой Народной Республики погибли двое учителей.
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