Москва, , 11:45 — REGNUM В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запускается новая инициатива «Евразийский агроэкспресс». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Нур-Султане в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В рамках союза мы запускаем новые востребованные инициативы. В их числе — «Евразийский агроэкспресс». Его реализация поможет обеспечить быструю доставку железнодорожным транспортом союзной сельхозпродукции в азиатские и европейские государства, причём по конкурентным с морскими перевозками тарифам и скоростям», — сказал Мишустин.

По его словам, проект имеет высокую интеграционную составляющую и вновь подтверждает востребованность ЕАЭС.