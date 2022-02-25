Лос-Анджелес, США, 25 февраля 2022, 11:55 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Kodak Black (Билл К. Капри) представил новый альбом под названием Back For Everything. Премьера пластинки состоялась во всех стриминговых сервисах 25 февраля.
Новый студийный проект включил в себя 19 треков и стал четвёртым в дискографии артиста. Единственным гостем релиза стал рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс).
Ранее Kodak Black получил ранение в ходе перестрелки. Инцидент произошёл во время вечеринки певца Джастина Бибера в Лос-Анджелесе (США).
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